«Они будут жить, а люди погибли»: защита потерпевших по делу «Крокуса» просит разрешить смертную казнь

Потерпевшие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» настаивают на ужесточении наказания для фигурантов и предлагают вернуть в правовое поле исключительную меру. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы пострадавшей стороны, заявила РБК о необходимости разрешить российским судам в исключительных случаях назначать смертную казнь.

«Вот в таких случаях, когда беспощадные террористы убивают такое количество людей, совершают такое циничное преступление, в исключительных случаях нужно отменять мораторий на смертную казнь. Потому что они будут жить, получать передачки, встречаться с родственниками в тюрьме. Они будут жить, а люди погибли», — сказала РБК Айвар, представляющая интересы потерпевших.

По данным издания, защита потерпевших выразила несогласие со сроками тюремного заключения, назначенными исполнителям теракта. Адвокат Даниэль Готье пояснил, что сторона защиты настаивала на более длительном пребывании осужденных в тюрьме перед этапированием в колонию — 25 лет. Однако суд определил им от 16 до 18 лет.

Потерпевшие считают вердикт недостаточно суровым и намерены его обжаловать. Защита недоумевает, почему судьи проигнорировали их позицию и фактически поддержали запрос прокуратуры, не приняв во внимание доводы пострадавших.

«В тюрьме у нас самые строгие условия. Минимальное количество свиданий, минимальное количество посылок и бандеролей, минимальное количество времени провождения на прогулках, самые строгие распорядки», — объяснил Готье.

Ранее сообщалось, что СК официально назвал заказчика теракта в «Крокус Сити Холле».