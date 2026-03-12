Планировали второй взрыв в Дагестане и бежали на Украину: СК официально назвал заказчика теракта в «Крокус Сити Холле»

Следствием окончательно установлены обстоятельства подготовки и совершения теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Преступление было организовано и осуществлено в интересах действующего украинского руководства с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации, отмечено на официальном сайте ведомства.

«Кроме того, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено», — указано в сообщении ведомства.

По данным следствия и суда, подготовка террористического акта стартовала задолго до событий в «Крокус Сити Холле». За несколько месяцев до трагедии отдельные фигуранты прибыли в Россию из других государств, где, как полагает следствие, они прошли предварительную подготовку.

Остальные соучастники на постоянной основе проживали в стране и занимались обеспечением преступной группы. В их задачи входил поиск средств и инструментов, необходимых для совершения атаки. Некоторые из обвиняемых систематически переделывали огнестрельное оружие, заведомо непригодное для гражданского использования. Впоследствии эти стволы были переданы членам террористической ячейки. Оружие сначала доставили в Каспийск, а оттуда — в столичный регион, буквально накануне нападения.

Когда теракт был совершен, исполнители попытались уйти от правосудия и скрыться на украинской территории. Однако их задержали в Брянской области и этапировали в столицу. Ряд пособников, получив от организаторов указание покинуть страну, также не смогли этого сделать — они были задержаны при попытке пересечь границу РФ.

«Приговором суда 19 виновным в зависимости от роли каждого назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до пожизненного и штрафами в размере до 2,7 млн руб.», — проинформировали в СК.

