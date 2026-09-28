Успел до эвакуатора — не платишь: юрист раскрыл способ вернуть машину бесплатно

Юрист Манько: раскрыл условие возврата авто без оплаты эвакуации

Общество

Автовладелец может избежать оплаты эвакуации и штрафстоянки, если успеет подойти к инспектору ДПС до того, как эвакуатор начнет движение. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Александр Манько. По его словам, в такой ситуации задержание автомобиля прекращается прямо на месте. Для этого водителю необходимо устранить причину нарушения и переставить машину туда, где парковка разрешена.

Манько подчеркнул, что сначала следует подойти к инспектору ДПС: именно он принимает решение о возврате, а не водитель эвакуатора. Затем нужно предъявить водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО, после чего убрать автомобиль с места нарушения. Юрист также рекомендовал фиксировать происходящее на видео. Обязательным условием остается трезвость водителя.

При этом штраф за неправильную парковку все равно придется заплатить. Однако водитель сможет избежать расходов, связанных с эвакуацией и размещением машины на специализированной стоянке. Манько отдельно предупредил: если эвакуатор уже поехал, нельзя цепляться за дверь или лезть под колеса. Это опасно для жизни и способно только усугубить ситуацию.

Читайте также

«Ушёл из больницы и исчез». В Поронайске нашли тело пропавшего мужчины

«Ушёл из больницы и исчез». В Поронайске нашли тело пропавшего мужчины

Кинолог предупредил об опасности смартфона на прогулке с собакой

Кинолог предупредил об опасности смартфона на прогулке с собакой

Ректор МГИМО Торкунов отметил высокую активность избирателей в Подмосковье

Ректор МГИМО Торкунов отметил высокую активность избирателей в Подмосковье

Два ломтика бекона и диагноз — рак: врач развеяла опасения об онкологии из-за ряда продуктов

Два ломтика бекона и диагноз — рак: врач развеяла опасения об онкологии из-за ряда продуктов

Брат экс-генерала ВСУ стал таксистом в Подмосковье

Брат экс-генерала ВСУ стал таксистом в Подмосковье

После дефолта «ЕвроТранса» в Минфине заговорили об изменениях в законах

РЖД оборудовали все крупные вокзалы табличками со шрифтом Брайля

РЖД оборудовали все крупные вокзалы табличками со шрифтом Брайля

Десятки раненых и жертвы: Минздрав назвал число пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье

Десятки раненых и жертвы: Минздрав назвал число пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье

Миллионы пациентов уже получают лекарства без оплаты — заявление Мурашко

Предполагаемая виновница смертельного ДТП в Москве могла быть эскортницей

Предполагаемая виновница смертельного ДТП в Москве могла быть эскортницей

Синоптик рассказала, когда в столичном регионе закончатся дожди

Синоптик рассказала, когда в столичном регионе закончатся дожди

«Это мой долг!» — ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Петрович Мельниченко принял участие в голосовании

«Это мой долг!» — ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Петрович Мельниченко принял участие в голосовании

Добавьте mosregtoday.ru в избранное