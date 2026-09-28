Автовладелец может избежать оплаты эвакуации и штрафстоянки, если успеет подойти к инспектору ДПС до того, как эвакуатор начнет движение. Об этом « Абзацу » рассказал юрист Александр Манько. По его словам, в такой ситуации задержание автомобиля прекращается прямо на месте. Для этого водителю необходимо устранить причину нарушения и переставить машину туда, где парковка разрешена.

Манько подчеркнул, что сначала следует подойти к инспектору ДПС: именно он принимает решение о возврате, а не водитель эвакуатора. Затем нужно предъявить водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО, после чего убрать автомобиль с места нарушения. Юрист также рекомендовал фиксировать происходящее на видео. Обязательным условием остается трезвость водителя.

При этом штраф за неправильную парковку все равно придется заплатить. Однако водитель сможет избежать расходов, связанных с эвакуацией и размещением машины на специализированной стоянке. Манько отдельно предупредил: если эвакуатор уже поехал, нельзя цепляться за дверь или лезть под колеса. Это опасно для жизни и способно только усугубить ситуацию.