Они старались быть модными: косынки у стройотрядов, «вавилоны» и плащи — каким был повседневный стиль Перми в 80‑х

Если вглядеться в пожелтевшие и потертые снимки Перми 50-х годов, в голову невольно приходит фраза: «скромно, но со вкусом», сообщил properm.ru.

«Иногда кажется, что современные дамы чрезмерно избалованы огромным ассортиментом товаров, как бы сказал товарищ Новосельцев, "легонькой промышленности". Чего не скажешь о поколении мам и бабушек. Возможностей создать шикарный "look" было гораздо меньше. И все же они старались», — сообщил properm.ru.

Женщины тех лет выбирали женственные сарафаны длиной до колена, аккуратно укладывали волосы, а юные физкультурницы щеголяли в коротких юбках.

Отдельный штрих эпохи — мужчины в шляпах. Любопытная деталь: на одном из кадров мужчина, собирающий модель лодки, носит на плече повязку — точь-в-точь как у народных дружинников, следивших за порядком на улицах.

Время шло, и мода менялась. На типичной свадебной фотографии у памятника жених уже щеголяет с прической а-ля «Битлз», а невеста выбрала мягкое драпирующееся платье без лишних деталей. Тогда женщины еще не знали тугих корсетов, избыточного гламура и пышных кринолинов. Все это исчезло из журналов и мыслей портних после отмены царского режима, чтобы вернуться только в нулевых.

В повседневной одежде 80-х правили бал клетка, лакированная обувь и замысловатые «вавилоны» на головах. Особой популярностью пользовались плащи — удобный вариант и для парковой прогулки, и для коллективного фото на работе после ударной смены. Еще одна милая деталь того времени — косынки у девушек на стройке. И, кстати, сегодня редко встретишь школьницу с двумя косичками, а тогда это было в порядке вещей.

