Vogue назвал тренды юбок на весну 2026 года

Модный дом Vogue опубликовал прогноз на весну 2026 года. Главная новость для всех, кто следит за трендами: в моду возвращаются юбки 1990-х. Стилисты обещают, что новый сезон будет насыщен разнообразием фасонов, тканей и стилей.

Одним из ключевых трендов станут юбки с перьями: эта дерзкая и женственная деталь уже была замечена в коллекциях Bottega Veneta, Max Mara, Givenchy и Chanel. Перья добавляют образу легкости и праздничности, превращая обычный наряд в произведение искусства.

Не менее популярными будут модели в клетку и вещи в гранжевой эстетике. Грубая небрежность в духе 90-х снова на пике. Кроме того, дизайнеры предлагают обратить внимание на юбки с запахом и в бельевом стиле — они идеально подходят для создания романтичных образов.

Отдельно Vogue выделяет прозрачные юбки. Этот смелый тренд когда-то прославила сама Кейт Мосс, и теперь он возвращается на подиумы и улицы. Прозрачность, многослойность и игра с текстурами станут главными фишками весны.

Впрочем, мода не ограничится только юбками. Стилисты предсказывают возвращение головных уборов, популярных в 1960-х годах. Какими именно будут шляпки и повязки, пока держится в секрете, но ясно одно: весна 2026 обещает быть стильной и разнообразной.

