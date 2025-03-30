Онищенко опроверг утверждения о появлении нового вируса в РФ

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко высказал мнение, что на данный момент нет оснований заявлять о распространении в России нового вируса, сообщил ТАСС.

По мнению эпидемиолога, в первую очередь специалистам необходимо тщательно изучить информацию о вирусе. После провести лабораторные исследования. На основании полученных данных можно делать какие-либо выводы.

«В Петербурге у нас есть институт имени Пастера, который только гриппом занимается, и в его официальном докладе сведений о каком-то новом вирусе нет. Поэтому давайте не будем отмахиваться от этой информации, мы ее внимательно расшифруем», — рассказал Геннадий Онищенко.

О появлении нового вируса сообщил SHOT. По данным телеграм-канала, заболевшие страдают от высокой температуры. При отхаркивании они замечают кровь. На протяжении нескольких дней не проходит сильный кашель, который вызывает слезы. Эпидемиолог Онищенко высказал мнение, что высокая температура может свидетельствовать о тяжелом течении одного заболевания. Кровь при отхаркивании может являться индивидуальной особенностью конкретного пациента, а не симптомом нового вируса.

«Скорее всего там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования. Самое главное, где этот вирус, где эти заболевания были зарегистрированы», — рассказал собеседник ТАСС.

Эксперт напомнил, что в любом случае бдительность терять нельзя. Важно своевременно обращаться к медикам. Внимательно относиться к старшим членам семьи, чтобы не пропустить первые симптомы заболевания. Вовремя реагировать на ухудшение самочувствия детей.

«Ну и, конечно, не забывать, что наша медицина всегда готова прийти на помощь, если вы, конечно, к ней обратитесь», — отметил эпидемиолог.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре отреагировали на появление неизвестного вируса в России.