В Роспотребнадзоре отреагировали на появление неизвестного вируса в России

В Роспотребнадзоре заявили, что взяли на контроль информацию о появлении неизвестного вируса в разных регионах России. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора активно запрашивают информацию о недавних случаях заболевания и анализируют данные, появляющиеся в социальных сетях.

В субботу, 29 марта, в СМИ и соцсетях появилась информация, что россияне начали жаловаться на симптомы странного вируса. Сообщалось, что люди испытывают ломоту в теле, а также слабость. Со временем симптомы только усиливаются и держатся в течение нескольких дней.

Кроме того, у больных наблюдаются кашель с кровью и высокая температура. При проведении тестов на COVID-19 и грипп A и B все результаты отрицательные.

По информации SHOT, заболевшие могут страдать от микоплазменной пневмонии. Подобная вспышка была зарегистрирована в декабре 2024 года.

Ранее врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев назвал признак, указывающий на риск развития болезни Альцгеймера.