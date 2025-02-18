Онкобольной продюсер Харви Вайнштейн обвинил родного брата в растрате миллиардов

Онкобольной продюсер Харви Вайнштейн подал в суд на родного брата из-за подозрений, что он мошенническим способом завладел его деньгами, сообщило издание Deadline.

Издание отметило, что в настоящее время Харви Вайнштейн выступает фигурантом по делу об изнасиловании. Суд в Нью-Йорке рассмотрит дело по существу. Находясь под следствием, бывший продюсер подал иск против своего брата Боба Вайнштейна и бывшего главного операционного директора Дэвида Глассера.

Режиссер утверждает, что в 2016 году по настоянию Дэвида Глассера и Боба Вайнштейна выступил поручителем при оформлении кредита на $45 млн. Деньги требовались для вложения в развитие американской компании The Weinstein Company, которая находилась на гране кризиса. Компания была основана братьями. Продюсер заявил, что ответчики получили деньги, но использовали их в личных целях.

«Это бесхозяйственность лишила Компании возможности выполнять свои финансовые обязательства, что привело к неплатежеспособности и подвергло Вайнштейна существенному личному финансовому риску как гаранта Кредита», — Deadline ссылается на заявление суда присяжных от 13 февраля в суде штата Нью-Йорк.

Адвокат Боба Вайнштейна Брайан Кон назвал подобные обвинения беспочвенными. Дэвид Глассер не ответил на просьбу редакции прокомментировать ситуацию.

Ранее стало известно, что часть арестованного имущества Блиновской ей не принадлежит.