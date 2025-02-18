Стало известно, что часть арестованного имущества Блиновской ей не принадлежит

Выяснилось, что блогеру Елене Блиновской не принадлежит часть имущества, арестованного у нее судом. Об этом сообщил ТАСС.

Далеко не весь автопарк, который был арестован из-за долгов блогера, на самом деле принадлежит ей. Есть информация, что автомобиль Lamborghini Urus, который оценили в 25 млн руб., находится в собственности «РЕСО-Лизинг». Машину оформили на ИП «королевы марафонов», после чего она стала выплачивать регулярные лизинговые платежи. Так она делала до момента своего попадания в СИЗО.

«Автомобиль марки Lamborghini Urus стоимостью 24 млн 900 тыс. руб. находится в собственности лизинговой компании «РЕСО-лизинг». Блиновской Еленой Олеговной он был оформлен на ИП и находился в лизинге», — указали журналисты.

После того как блогер перестала проводить платежи, компания пыталась оспорить арест машины через суд, чтобы вернуть его в собственность. Савеловский районный суд отклонил соответствующее ходатайство.

Ранее уже сообщалось об аресте дорогостоящего имущества Блиновской. Решением суда были арестованы три помещения в Москве, земельный участок и здание в Подмосковье, а также надел земли в Ялте. Арест распространился и на две дорогих машины, общая стоимость которых достигает 48 млн руб.