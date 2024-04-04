Онколог Евстратов рассказал, почему растет число случаев рака груди

Согласно данным статистики, ежегодно все большему количеству женщин ставят диагноз «рак груди». Онколог хирург клиники «Евроонко» Роман Евстратов рассказал, с чем связана подобная тенденция, сообщает ridus.ru .

Эксперт пояснил, что женщины не стали больше болеть, чем это было в прежние годы. Просто медики сейчас имеют возможность при помощи современного оборудования диагностировать заболевание на ранних стадиях, когда можно вылечить пациентку.

Ранее продолжительность жизни была меньше. С возрастом риск развития злокачественной опухли в груди возрастает. Современные женщины просто чаще доживают до этого периода.

Однако некоторые причины все же влияют на рост заболеваемости. Первая — выбранный способ удаления опухоли. После операции по удалению груди рекомендовано обязательно пройти лучевую терапию. В противном случае в организме могут остаться очаги, которые будут снова превращать в опухоли.

На рост заболеваемости влияют внешние факторы.

«Опосредованно на риск возникновения рака также влияют ожирение и плохая экология. Лишний вес повышает уровень эстрогена в организме, что может стимулировать рост опухолей молочной железы. Плохая экология связана с воздействием канцерогенов, которые могут повреждать ДНК и повышать риск рака», — сказал в беседе с изданием «Ридус» Роман Евстратов.

Доктор Евстратов рассказал, что на ранних стадиях болезнь вылечить возможно. Необходимо регулярно проходить осмотр, делать УЗИ или маммографию. С целью профилактики стоит придерживаться активного образа жизни, правильно питаться, отказаться от курения и уменьшить употребление алкоголя.

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