На Ямале внедрили уникальную методику диагностики рака легких

В Салехардской окружной клинической больнице стали применять новую методику выявления онкологии легких. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Хирург Сергей Тимофеев и врач-рентгенхирург Сергей Васильев смогли сделать полезное открытие, которое в перспективе поможет очень многим онкобольным пациентам. Специалисты смогли внедрить инновационный подход, который помогает выявлять рак. При этом с помощью нового метода можно обнаружить страшное заболевание на ранних стадиях. Это значит, что у пациентов повысятся шансы на излечение.

Способ диагностики заключается в следующем: специалисты проводят малотравматичную пункцию опухолевого очага в легком, «пробираясь» через грудную стенку. После этого врачи получают образец патологической ткани, исследуют его и подбирают подходящее лечение.

«Опухолевый очаг из-за его малых размеров и произвольного расположения в объемной легочной ткани сложно обнаружить. Для точного определения места новообразования Сергей Николаевич предложил задействовать возможности ангиографа, который находится в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения», — отметил завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Сергей Васильев.

В методике используют современные медицинские устройства, которые помогают найти точные координаты опухоли. Используются рентгеновские лучи. Для пациента максимально снижен дискомфорт и травмоопасность.

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