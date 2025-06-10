Онкология может возникнуть от испарений с мебели из-за «третичного» курения

Врач психиатр-нарколог Кузбасского клинического наркологического диспансера имени профессора Н. П. Кокориной Ольга Рубцова рассказала, что табачный дым оседает на поверхностях и создает условия для развития различных онкозаболеваний, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Рубцова пояснила, что табачный дым или пар имеет свойство оседать на любых поверхностях в квартире — занавесках, стенах или мебели. В результате образуется ядовитая пленка, которая со временем начинает испаряться. Человек вдыхает пары от пленки. Такой эффект специалисты назвали «третичным» курением. Особенно негативно на организм влияет длительный контакт с парами.

«Не так давно специалисты начали изучать феномен третичного курения, а именно влияние осажденного табачного дыма или пара на предметах», — отметила Ольга Рубцова.

Рубцова отметила, что при избавлении от табачной зависимости необходимо учитывать два аспекта — психологический и физиологический, сообщил телеграм-канал министерства регионального здравоохранения. Организм получает удовольствие, поэтому на физическом уровне появляется необходимость в курении. По мнению эксперта, в первую очередь вредная привычка развивается у тревожных людей. К решению проблемы важно подходить комплексно.

Ранее врач Хакимова развеяла миф о связи популярного лекарства от остеопороза с онкологией.