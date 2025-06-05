Врач развеяла миф о связи популярного лекарства от остеопороза с онкологией
Врач Хакимова: золедроновая кислота не способна вызвать рак
Фото: [Лекарство/Медиасток.рф]
Ревматолог Анна Хакимова в интервью «Газете.Ru» опровергла распространенное заблуждение о связи золедроновой кислоты с онкологическими заболеваниями.
Золедроновая кислота относится к группе бисфосфонатов — препаратов, замедляющих процесс разрушения костной ткани. Специалист пояснила, что этот препарат, часто назначаемый при остеопорозе, не стимулирует рост костных клеток, а значит, не может вызывать рак.
Врач отметила, что при онкологических заболеваниях с метастазами в кости используют этот же препарат, но в других дозировках.
«Предотвратить и лечить остеопороз помогают следующие нелекарственные меры: достаточное потребление кальция, витамина D, регулярные физические упражнения, сокращение потребления алкоголя и кофеина, отказ от курения», — заметила врач.
Эти меры помогают сохранить прочность костей без применения лекарственных препаратов.
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