Врач развеяла миф о связи популярного лекарства от остеопороза с онкологией

Ревматолог Анна Хакимова в интервью «Газете.Ru» опровергла распространенное заблуждение о связи золедроновой кислоты с онкологическими заболеваниями.

Золедроновая кислота относится к группе бисфосфонатов — препаратов, замедляющих процесс разрушения костной ткани. Специалист пояснила, что этот препарат, часто назначаемый при остеопорозе, не стимулирует рост костных клеток, а значит, не может вызывать рак.

Врач отметила, что при онкологических заболеваниях с метастазами в кости используют этот же препарат, но в других дозировках.

«Предотвратить и лечить остеопороз помогают следующие нелекарственные меры: достаточное потребление кальция, витамина D, регулярные физические упражнения, сокращение потребления алкоголя и кофеина, отказ от курения», — заметила врач.

Эти меры помогают сохранить прочность костей без применения лекарственных препаратов.

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