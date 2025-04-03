ОП отклонила законопроект о защите людей от нападений бездомных животных

Общественная палата РФ не поддержала законопроект, который урегулировал вопросы относительно бездомных животных и был ориентирован на защиту граждан от нападений, сообщило РИА Новости.

По данным издания, над законопроектом работала группа депутатов. Парламентарии внесли документ на рассмотрение в ГД в феврале. В законопроекте предлагалось изменить правила отлова бездомных животных. По действующим правлиам, зверей отлавливают, стерилизуют и возвращают на место, откуда забрали. Депутаты предложили исключить из данного алгоритма последний пункт.

По информации агентства, депутаты также предложили позволить региональным властям самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. По мнению авторов законопроектов, владельцы приютов могли бы брать на себя обязательства ухаживать за животным до наступления предельного срока его содержания. По его истечении предложено умертвлять животное, но исключительно гуманным способом.

«Общественная палата не поддерживает проект федерального закона… „Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ“, — сказано в заключении ОП РФ.

В документе указано, что предложенный законопроект сначала прошел экспертную оценку. Решение было принято на основании ее результатов.

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