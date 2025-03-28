Жительница ЯНАО обратила внимание СК на проблему с бродячими собаками

Северянка обратилась с жалобой на ситуацию в городе с бродячими собаками в Информационный центр СК России. Она рассказала, что на ее сына напала стая агрессивных животных. Сам ребенок чудом не пострадал, но теперь боится выходить на улицу.

Глава СК поручил изучить историю и оценить масштабы проблемы с бесхозными животными в Тазовском, а также предоставить отчет по результатам проверки.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске очевидец спас женщину с ребенком, на которых напали маламуты.