Жительница ЯНАО обратила внимание СК на проблему с бродячими собаками
После жалобы жительницы Тазовского СК РФ займется бродячими животными
Фото: [Медиасток.рф]
Тазовчанка пожаловалась в СК России на агрессивное поведение бродячих собак, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».
Северянка обратилась с жалобой на ситуацию в городе с бродячими собаками в Информационный центр СК России. Она рассказала, что на ее сына напала стая агрессивных животных. Сам ребенок чудом не пострадал, но теперь боится выходить на улицу.
Глава СК поручил изучить историю и оценить масштабы проблемы с бесхозными животными в Тазовском, а также предоставить отчет по результатам проверки.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске очевидец спас женщину с ребенком, на которых напали маламуты.