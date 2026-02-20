Опасная зона: в двух населенных пунктах Кузбасса ввели карантин из-за бешенства
В Беловском округе объявлен карантин по бешенству в Петровском и Новодубровке
Фото: [REGIONS/Дарина Левкина]
В Кузбассе зафиксированы очаги опасного вирусного заболевания, сообщил VSE42.RU со ссылкой на сайт Электронного бюллетеня правительства Кузбасса.
На территории Беловского округа введены карантинные ограничения сразу в двух населенных пунктах — поселке Петровский и деревне Новодубровка. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правительства региона.
В Петровском эпизоотическим очагом признан участок на улице Петровской. Вокруг него установлена буферная зона радиусом 500 метров, где в течение двух месяцев будут действовать особые ветеринарные требования. В Новодубровке зона поражения оказалась шире — карантин введен в радиусе 800 метров от очага на улице Заречной. В обоих случаях срок действия ограничений составляет 60 календарных дней.
Бешенство — смертельно опасное заболевание, поэтому ветеринарные службы проводят комплекс необходимых мероприятий, чтобы не допустить его распространения.
