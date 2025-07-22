Опасное хобби: россиянину понадобилась помощь спасателей в лесу
Фото: [Медиасток.рф]
В Кузбассе понадобилась помощь мужчине, который катался в лесу на мотоцикле, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Агентство по защите населения и территории Кузбасса в своем телеграм-канале поделилось подробностями инцидента, который произошел в районе горы Люскус Кемеровского муниципального округа. Информация о ЧП была передана диспетчеру.
По информации ведомства, мужчина катался на мотоцикле на территории лесного массива и упал. Он повредил спину, поэтому не мог самостоятельно подняться. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. До автомобиля мужчину транспортировали на мягких носилках.
«Спасатели Кемеровского поискового аварийно-спасательного отряда оперативно прибыли на место происшествия», — указано в сообщении.
По информации ведомства, мужчину передали медикам для оказания дальнейшей помощи. В агентстве опубликовали фото, как проходила эвакуация пострадавшего. Информации о диагнозе мужчины на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что акция по предупреждению несчастных случаев на воде прошла в округе Пушкинский.