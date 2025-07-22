Опасное хобби: россиянину понадобилась помощь спасателей в лесу

В Кузбассе понадобилась помощь мужчине, который катался в лесу на мотоцикле, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Агентство по защите населения и территории Кузбасса в своем телеграм-канале поделилось подробностями инцидента, который произошел в районе горы Люскус Кемеровского муниципального округа. Информация о ЧП была передана диспетчеру.

По информации ведомства, мужчина катался на мотоцикле на территории лесного массива и упал. Он повредил спину, поэтому не мог самостоятельно подняться. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. До автомобиля мужчину транспортировали на мягких носилках.

«Спасатели Кемеровского поискового аварийно-спасательного отряда оперативно прибыли на место происшествия», — указано в сообщении.

По информации ведомства, мужчину передали медикам для оказания дальнейшей помощи. В агентстве опубликовали фото, как проходила эвакуация пострадавшего. Информации о диагнозе мужчины на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что акция по предупреждению несчастных случаев на воде прошла в округе Пушкинский.