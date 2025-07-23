Три человека получили ранения в Ростовской области по итогам атаки беспилотников

Три человека были госпитализированы в Новочеркасске по итогам налета беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности главы региона.

Врио губернатора отметил, что украинская армия пыталась нанести удары дронами по ряду районов области. Это произошло в ночь на среду, 23 июля.

«Ночью враг с помощью БПЛА атаковал Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы», — указал он.

При этом две женщины в Новочеркасске получили ранения средней степени тяжести. Они в момент атаки находились на улице. Помимо этого, в больницу попал мужчина, проживающий на улице Аксайской. Осколок попал ему в живот, медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. В этом же городе взрывами повреждены четыре автомашины, в нескольких местах вспыхнули пожары, которые очень быстро потушили.

В Родионово-Несветайском районе вспыхнул пожар в частном доме, рядом с ним загорелась сухая растительность. Возгорание оперативно ликвидировали. В Мясниковском районе также загорелся сухостой, пожарные быстро справились с пламенем. Несколько домов получили повреждения, разрушение конструкций произошло у нежилого здания.

Ранее сообщалось, что сбитый украинский дрон упал в Новой Москве возле кинопарка. Часть обломков обнаружили в зоопарке «Планета обезьян», из-за чего пришлось эвакуировать людей и вызывать саперов. Дрон был оснащен пластиковой взрывчаткой, облепленной шариками от подшипников, — такая конструкция увеличивает поражающий эффект при детонации.