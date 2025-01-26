Опасность миновала: в аэропорту Казани сняты ограничения на полеты

В сообщении указано, что ограничения были сняты в 07:00. Принятые меры были необходимы в связи с обеспечением безопасности полетов гражданских ВС. В ведомстве отметили, что безопасность пассажиров — это главная задача сотрудников. Временные ограничения также были введены в аэропорту Ижевска.

Подписчики телеграм-канала Росавиации прокомментировали информацию о переходе аэропорта в Казани в штатный режим работы. Один из пользователей отметил, что в воскресенье, 26 января, в регионе установилась ясная погода. Он исключил погодные условия как одну из версий, почему аэропорт временно прекращал работу. Подписчик попросил предоставить более детальную информацию. Представитель Росавиации отметил, что канал создан для краткого и оперативного информирования пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае самолет Ан-24 врезался в кусты из-за выезда за пределы ВПП.