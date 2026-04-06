Ассистент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета ПНИПУ Никита Фаустов в преддверии празднования Пасхи предупредил, что если подойти к выбору красителей без должного внимания, опасные вещества могут попасть внутрь яйца — через поры или мельчайшие трещины на скорлупе. Это создает серьезную угрозу для здоровья, особенно для детей, сообщил properm.ru.

По мнению эксперта, наибольшую угрозу несут непищевые составы и синтетические вредные примеси — их категорически нельзя использовать для покраски яиц. Такие вещества, как отметил специалист, способны вызвать отравление, аллергию, проблемы с печенью и желудочно-кишечным трактом, а при систематическом употреблении — даже повысить риск развития онкологических заболеваний.

«Например, синтетические красители Е102 (тартразин), Е122 (азорубин) и Е124 (понсо 4R) связаны с повышением риска рака, гиперактивностью у детей, отеками или кожными заболеваниями», — поделился Никита Фаустов.

Эксперт считает, что семьям, где есть малыши до трех лет, лучше выбирать натуральные пигменты — например, луковую шелуху или свеклу. Также подойдут специальные детские красители, которые проходят дополнительные проверки безопасности и обычно имеют щадящий состав.

Для семей, где дети старше трех лет или же одни взрослые люди, специалист советует выбирать в магазинах безопасные красители.

«На Пасху лучше всего искать в составе Е-коды, которые безопасны — Е132 (индигокармин), Е133 (синий блестящий FCF), Е142 (зеленый S), Е151 (черный блестящий PN), а также Е160 (каротиноиды). При отсутствии индивидуальной непереносимости они могут использоваться для окрашивания яиц, которые будут есть взрослые и дети старше трех лет», — рассказал ученый.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к назначениям.