«Опасности в этой игре для детей нет»: психолог оценила трансигру с галлюцинациями

Омский психолог Наталья Целевич высказала мнение, что для подростков с устойчивой психикой игра с галлюцинациями «Красная дверь, желтая дверь» не причинит большого вреда, но может снизить бдительность, сообщил gorod55.ru.

В России среди молодого поколения распространяется игра, во время которой подросток впадает в транс и видит галлюцинации, сообщил телеграм-канал SHOT. Психолог Наталья Целевич высказала мнение, что игры подобного формата присутствовали в жизни подростков в разные времена. По ее мнению, молодым людям интересно экспериментировать с измененным сознанием.

«Как таковой опасности в этой игре для детей нет», — рассказала омский психолог Наталья Целевич.

Эксперт уточнила, что в трансовом состоянии ребенок может сильно расслабиться. Как следствие, он может потерять бдительность. Расфокусированное внимание не позволит своевременно среагировать на любую опасность.

«Все это повышает риск попасть в неприятную ситуацию», — отметила эксперт.

Психолог Целевич отметила, что в зоне риска в первую очередь находятся дети, у которых диагностировали какое-либо психологическое заболевание. Их психика особенно подвижна, поэтому подростки могут быть более восприимчивыми и впечатлительными. В таком случае трансовое состояние категорически противопоказано.

Ранее родителям пояснили, как не допустить участия их детей в опасной игре «Исчезни на сутки».