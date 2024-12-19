Путин предложил Западу испытать «Орешник» на Украине в рамках эксперимента

Президент России обратился к западным экспертам и предложил провести технологический эксперимент на Украине с новейшим отечественным комплексом «Орешник».

На Западе много разговоров о новой российской разработке. Некоторые лица сомневались, что ракеты «Орешника» нельзя сбить существующими системами ПВО. Однако Владимир Путин во время прямой линии заявил, что западные эксперты могли бы проверить это лично на деле. Президент предложил провести технологический эксперимент-дуэль XXI века.

«Пусть определят какой-то объект для поражения в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», — заявил Владимир Путин.

По словам президента РФ, даже новейшие противоракеты Польши и Румынии не смогут отбивать удары «Орешника». В ходе обращения глава государства также дал оценку разработкам этих европейских стран.

Напомним, что впервые об испытаниях «Орешника» в реальных условиях стало известно 21 ноября. По словам Владимира Путина, применение ракеты состоялось в Днепропетровске: удар пришелся по промышленному предприятию. Как объяснил президент, таким образом Россия ответила Киеву на удары по объектам в Брянской и Курской областях американскими ATACMS и британскими Storm Shadow.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии поручил разместить «Орешник» в республике и спланировать его применение.