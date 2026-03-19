Оператор режет скорость: юрист объяснил, почему абоненты останутся без компенсации

По информации издания, один из российских операторов ввел для своих клиентов новые правила: если они на протяжении месяца используют определенное количество терабайт, то им автоматически замедляют интернет. В компании уточнили, что скорости будет достаточно для реализации наиболее частых запросов. При условии доплаты в размере 100 руб. абоненту могут восстановить прежнюю скорость.

Управляющий партнер юридической компании «Войнов, Маслов и партнеры» отметил, что абоненты не смогут получить компенсацию, если компания официально зафиксировала нововведения. По словам эксперта, провайдеру достаточно разместить новые правила на официальном сайте и указать дату их вступления в силу. Тогда новый пункт в автоматическом формате становится частью договора с каждым абонентом. Суд будет учитывать, замедление коснулось всех абонентов или конкретного пользователя, выбранного в хаотичном порядке.

«Если провайдер снижает скорость по правилу и делает это для всех при достижении объективных показателей — компенсации не потребуешь», — пояснил Маслов.

Ранее сообщалось, что Кремль предупредил москвичей об ограничениях мобильного интернета.