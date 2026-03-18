«Белый список» добрался до столицы: Кремль предупредил москвичей об ограничениях мобильного интернета

Московские абоненты сотовых операторов начали получать официальные уведомления о грядущих ограничениях. СМС-рассылка предупреждает о возможных временных проблемах с доступом в Сеть в их районах. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле ранее уже давали понять, что перебои со связью, фиксирующиеся в столице вторую неделю, не случайны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прямо связал их с вопросами безопасности, хотя и опровергал информацию о тестировании систем фильтрации. Тем не менее источники в телеком-отрасли утверждают, что в Москве начала полноценно работать система «белых списков», давно применяемая в регионах.

Технические специалисты объясняют механизм просто: если ресурса нет в перечне разрешенных, доступ к нему либо полностью блокируется, либо обрывается после первых 16–20 килобайт данных. Этого хватает, чтобы страница начала грузиться, но дочитать или досмотреть что-то уже не получится.

Минцифры сформировало внушительный «белый список», куда вошли практически все жизненно важные сервисы. Судя по опубликованным перечням, под защитой оказались госуслуги, соцсети, банки, маркетплейсы , службы доставки и такси. Более того, в списке значатся и ведущие СМИ.

