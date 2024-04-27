Операция раненого в центре Казани сотрудника ППС прошла успешно

Раненый в ходе задержания сотрудник ППС был оперативно прооперирован, его жизни не угрожает опасность, пишет интернет-портал KazanFirst .

Источник KazanFirst поделился информацией, что нож задел желудок. Также корреспондент узнал, что стало причиной инцидента. Между четырьмя молодыми мужчинами в ночь на 25 апреля произошел конфликт. Оказавшиеся рядом сотрудники ППС решили предотвратить драку и подошли к конфликтующей компании. Алексей Шабалин негативно отреагировал на вмешательство сотрудников правоохранительных органов.

Шабалин достал из кармана нож и нанес несколько ударов сотруднику ППС. Он пытался покинуть место происшествия, но был задержан. Выяснилось, что нападавший — житель села Суслонгер Республики Марий Эл. Не работает и не учится. Его содержат родители. В Казань, где произошла драка и ранение, прибыл за пару дней до задержания. Не смог снять квартиру, поэтому вечерами распивал спиртные напитки и бродил по городу.

В зале суда Алексей Шабалин отказался отвечать на вопросы корреспондента KazanFirst. Игнорировать любые вопросы ему рекомендовал адвокат по назначению. Вахитовский районный суд отправил 20-летнего молодого человека в СИЗО на два месяца.

«В ходе допроса подозреваемый Шабалин от дачи показаний отказался, свою вину в содеянном не признал. Есть основания полагать, что, находясь на свободе, Шабалин может скрыться от органов следствия и продолжить представлять опасность для общества», — следователь в зале суда запрашивал для Шабалина арест на два месяца.

Шабалин протестовал против заключения под стражу, но аргументировать возражения не смог. Суд за нападение на сотрудника правоохранительных органов может назначить мужчине пожизненное заключение.

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