Описался в магазине: в Красноярске двухлетнего ребенка не пустили в туалет

Жительница Красноярска обратилась в Роспотребнадзор с просьбой разобраться в ситуации, имели ли право сотрудники книжного магазина не разрешить маме с двухлетним малышом воспользоваться туалетом, сообщил prmira.ru.

По данным издания, мама малыша не указала, о каком именно магазине идет речь. Редакция воспользовалась сервисом 2ГИС и пришла к мнению, что женщина обращалась к продавцам магазина «Читай-город». Торговая точка расположена в Красноярске на Сурикова, 12.

Роспотребнадзор Красноярска в своем телеграм-канале ответил женщине, от которой поступило сообщение. Так, по словам горожанки, ребенок захотел в туалет. Продавцы не разрешили воспользоваться служебным помещением. Отец ребенка объяснил ситуацию охраннику. Он поддержал продавцов. В итоге ребенок описался. Женщина уточнила, что на улице была минусовая температура.

«Эта ситуация, конечно, мало кого оставит равнодушным. Однако если посмотреть со стороны санитарного законодательства, то нарушения в действии сотрудников книжного магазина нет. Ведь в таких торговых объектах не предусмотрено наличие туалетов для посетителей. И привлечь к ответственности работников просто не за что», — указано в сообщении Роспотребнадзора.

«Проспект Мира» промониторил комментарии подписчиков соцсетей. Многие люди обвинили продавцов в бесчеловечном отношении и бездушии. Горожане уверены, что для маленького ребенка стоило бы сделать исключение из правил. Нашлись те, кто осудил родителей. Люди считают, что они должны были предусмотреть подобные случаи, учитывая маленький возраст ребенка. Одна из подписчиц рассказала, что, когда работала продавцом, отказала беременной женщине воспользоваться служебным туалетом.

«Мне не жалко, но туалет был за кассой, в которой лежали крупные суммы, а сверху — камера видеонаблюдения, по которой начальство регулярно отсматривало процесс работы. Я отказала, так как мне за пропуск человека за кассу грозил штраф», — написала подписчица.

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