Роспотребнадзор проверит краски для волос на безопасность

Специалисты Роспотребнадзора проверят краски для волос от Schwarzkopf и Syoss на безопасность. С данной просьбой к ведомству обратился депутат Госдумы Сергей Леонов, сообщает РИА Новости.

Поводом для проверки стала появившаяся в СМИ информация о содержании в продукции немецких компаний бутилфенилметилпропионала (лилиевый альдегид), который может негативно отразиться на репродуктивном здоровье и вызвать контактный дерматит.

Если это подтвердится, то краски от Schwarzkopf и Syoss будут изъяты из оборота, сказал Леонов.

Парламентарий добавил, что лилиевый альдегид внесен в список запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции. Но, несмотря на это, он содержится в некоторых косметических товарах, куда его добавляют как синтетическую отдушку.

Ранее Мишустин рассказал, какие требования выдвинут к решившим вернуться иностранным компаниям.