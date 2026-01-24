Опоры в пути: из Ленобласти и Карелии везут спасение для энергосистемы Мурманска

Из Ленинградской области и Республики Карелия в Мурманскую область доставят опоры ЛЭП. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор региона Андрей Чибис.

Губернатор проинформировал, что тепло будет возвращаться в дома жителей поэтапно. По состоянию на утро 24 января электроснабжение восстановлено на всех котельных. Сотрудники «Россетей» провели обследование линий электропередач. Специалисты установили обрушение пяти опор.

«Организована доставка новых опор из Ленинградской области и Республики Карелия», — проинформировал глава региона.

По данным губернатора, специалистам удалось обеспечить подключение объектов водоснабжения и здравоохранения. В настоящее время работы не прекращены. Во время расследования сотрудники правоохранительных органов выяснят причины инцидента.

Мэр Мурманска Иван Лебедев в своем телеграм-канале проинформировал, что регион продолжает находиться в зоне повышенного риска возникновения внеплановых отключений электричества. Причина — сложные погодные условия, способствующие образованию гололедных отложений и изморози на проводах и опорах линий электропередачи. В пятницу, 23 января, подобные явления стали причиной частичного прекращения энергоснабжения в Мурманске и Североморске.

«Несмотря на то, что все котельные на данный момент запущены, в микрорайоне Роста начинаем слив воды из систем отопления 29 двухэтажных многоквартирных домов, так как небольшие по площади дома теряют тепло быстрее остальных. Это вынужденная мера, чтобы не вывести из строя системы отопления», — написал мэр Мурманска.

