Оправдана ли критика Певцова: эксперт напомнил истоки появления сказочных героев

Кандидат филологических наук Евгений Соснин рассказал о происхождении известных сказочных героев, а также о том, как их принято изображать в русской фольклорной традиции, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, депутат Госдумы народный артист РФ, актер и режиссер Дмитрий Певцов прокомментировал выход фильма «Финист. Первый богатырь». По его мнению, образ Баби-яги получился неинтересным. Создается впечатление, будто она думает лишь о вечной молодости. Не оценил эксперт и Финиста.

«Яга — неоднозначный персонаж. Может как вредить героям, так и помогать», — журналист «Сибдепо» поговорил с экспертом об истоках фольклорных персонажей и традиции их изображения в кино и сказках.

Эксперт Евгений Соснин рассказал, что изначально Баба-яга выступала проводником в мир мертвых. Она была трупом, поэтому у героини костяная нога. Кандидат наук напомнил, что в советских мультфильмах сказочный персонаж — это преимущественно отрицательный персонаж. Позже из героини начали делать более комедийного персонажа. В некоторых фильмах она становится милой, в других — мстительной.

«Изначально она (Баба-яга. — Прим. ред.) — не что иное, как труп из могилы. Она —проводник в мир мертвых, потому что и сама мертва. Поэтому у нее нос в потолок врос и костяная нога. А ее лес, в который забредает главный герой, — это и есть мир мертвых», — пояснил специалист.

Эксперт отметил, что ранее фольклорные герои рождались для того, чтобы обезопасить детей. Они знали, что если уйдут от взрослых в поле, то станут жертвами полудницы. Если полезут без спроса купаться, то встретятся с водяным. В современном мире детей учат гуманизму, поэтому и героям присваивают новые черты.

Ранее сообщалось, что Певцов призвал ввести жесткую цензуру и объявить госзаказ на мультфильмы.