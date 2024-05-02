Опрос Бел.Ру: в случае запрета продажи алкоголя люди купят его заранее в достаточном количестве

Журналисты Бел.Ру провели опрос, чтобы узнать мнение жителей Белгородской области относительно запрета на продажу алкоголя в период майских выходных. Большая часть респондентов заявили, что найдут способ обойти запрет, например, заранее купить алкоголь в достаточном количестве.

В опросе приняли участие 1720 читателей. О возможности купить спиртное заранее заявили 1093 человека, то есть 63% респондентов.

32% опрошенных уверены, что запрет на продажу алкоголя — своевременное и рациональное решение. Так считают 564 человека. 563 читателей, а это примерно 32% респондентов, негативно воспринимают инициативу о временном запрете алкоголя.

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев выступил с предложением запретить продажу алкогольную продукцию на время майских праздников. В некоторых регионах действует частичный запрет: алкоголь не продают в центре города или в приграничных с государственной границей Украины районах.

Ранее мы сообщали, что общественник Владислав Махмудов осудил предложение депутата Хамзаева о временном запрете продажи алкоголя из-за риска массовых отравлений фальсифицированной продукцией.