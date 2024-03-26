Опрос «Нашего города»: 80% россиян боятся мигрантов

Жители Тюменской области негативно настроены по отношению к гражданам Таджикистана после трагедии в «Крокус Сити Холле». Люди в социальных сетях делятся, как можно добиться скорейшего возвращения иностранных жителей домой. Например, многие таджики работают водителями в такси. Горожане предлагают отказываться от поездок с ними, чтобы они остались без средств к существованию.

В СМИ же появилось видео с участием политика Владимира Жириновского. Спикер отметил, что в Россию приезжают молодые и крепкие мужчины, которые любят воевать и вооружены. Политик уверял, что Россия еще ужаснется из-за того, что в свое время впустила мигрантов.

Редакция «Нашего города» предложила читателям пройти опрос, согласны ли они с мнением Жириновского. 80% респондентов ответили, что боятся иностранных жителей. Только 20% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. Люди оставляли комментарии с пояснением своей точки зрения.

«Не все мигранты опасны. Как говорится, в семье не без урода (к сожалению, и у нас русских тоже)»; «Нация здесь не причем, не стоит из-за террористов весь народ винить. Надо быть бдительны, но не так. Этого и добивались, разжечь в нашей многонациональной стране такой хаос, давайте будем умнее тех, кто хочет нас сломить!» — считают читатели «Нашего города».

Подписчица «Нашего Города» Анна напомнила, что Россия — многонациональная страна, о чем важно не забывать.

Ранее мы сообщали, что посольство России в США присоединилось к памятной акции «Журавли».