Посольство в США присоединилось к акции «Журавли»

Россия в память о погибших невинных людях в «Крокус Сити Холле» запустила акцию «Журавли». Посольство России в США присоединилось к акции, сообщили РИА Новости .

В акции приняли участие дипломаты и представители российских СМИ. Возле здания выложили из горящих свечей «Скорбим». На фасаде здания посольства появились белые журавли, летящие ввысь под музыкальное сопровождение одноименной песни народного артиста СССР Муслима Магомаева. Мероприятие прошло в 21.00 по местному времени.

Проекция впервые появилась на здании «Крокус Сити Холла». Параллельно звучала песня Муслима Магомаева, в честь которого был назван концертный зал «Крокуса». Поднимающиеся ввысь журавли символизируют души погибших невинных людей. Акция превратилась во всероссийскую, которая прошла очно во многих городах РФ и заочно в социальных сетях. Например, пользователи ВК запускают акцию «Журавли», публикуя на своей странице предложенный администрацией соцсети пост.

Ранее мы сообщали, что билетный сервис предложил клиентам «поделиться впечатлениями» от концерта «Пикника» в «Крокусе».