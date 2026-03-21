Опыт COVID-19 не помог: японцев призвали не скупать туалетную бумагу из-за ситуации в Иране

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии в соцсети X призвало граждан страны на фоне неспокойной ситуации в Иране не приобретать большое количество туалетной бумаги, чтобы не провоцировать дефицит товара, сообщил MK.RU.

По данным издания, власти Японии напомнили о ситуации, которая произошла во время ковидных ограничений. В стране искусственно спровоцировали ажиотаж, в результате которого на прилавках магазинов исчезли товары, в том числе и туалетная бумага. Официального подтверждения информации о дефиците тогда не было.

По информации издания, поводом для обращения к гражданам стали обсуждения в Сети. Люди предполагают, что из-за военных действий на Ближнем Востоке в стране начнется рост цен.

В японском министерстве такие опасения граждан опровергли. В ведомстве сообщили, что туалетная бумага сегодня практически полностью изготавливается на отечественных мощностях. Основой служат макулатура и целлюлоза, которые собирают внутри Японии. Импортные поставки с Ближнего Востока здесь не играют значимой роли, поэтому прямого влияния на отрасль не наблюдается.

«Имеется достаточный резерв для наращивания производства, поэтому при покупке просим сохранять спокойствие и принимать решения на основе точной информации», — подчеркивается в заявлении ведомства.

