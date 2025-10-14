Оранжевые тыквы, мандарины, хурма и яркий шарф: побороть осеннюю хандру легко

Психолог Наталья Тиунова рассказала, как в осенний период времени создавать хорошее настроение, сообщил properm.ru.

Оранжевые тыквы, мандарины, хурма, яркий шарф или даже цветной интерьер, по мнению эксперта, помогут справиться с плохим настроением. Осенью на улице все чаще преобладают пасмурные дни. Добавление ярких красок в повседневную жизнь поднимает настроение, создавая для мозга иллюзию радости.

По мнению эксперта, некоторые продукты также способы поднимать настроение за счет выработки гормонов. Обратить внимание стоит на бананы, грушу и шоколад. Тыквенная каша, приготовленная на завтрак, может зарядить бодростью из-за своего яркого цвета.

Психолог Наталья Тиунова рекомендует использовать любую возможность для прогулок. Например, во время обеденного перерыва можно прогуляться вокруг ближайшего здания. Особенно ценится прогулка в солнечные дни, когда организм получает дозу витамина D. Эксперт отметила, что осенью стоит прийти на прием к врачу, чтобы он дополнительно назначил курс витамина D.

Психолог отметила, что осенью не стоит увлекаться алкогольными напитками. Они не помогут в борьбе с плохим настроением. Лучше всего заниматься спортом и посещать культурные заведения.

«Занятия спортом, поход в театр или кино, вышивание, вязание, игра на музыкальных инструментах, созерцание прекрасного, встреча с любимыми друзьями, рыбалка, строительство сарая на даче или даже шопинг — все, что наполняет вас энергией и радостью, является мощным лекарством», — сообщил properm.ru.

Ранее сообщалось, что подмосковный врач Якимова поделилась советами по борьбе с осенней хандрой.

«Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям.