Врач из Подмосковья рассказала, как справиться с осенней хандрой

Терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова рассказала жителям, как справиться с осенней хандрой. Рекомендации специалиста привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

В первую очередь врач рекомендовала регулярно гулять и заниматься спортом. Эти занятия стимулируют выработку эндорфинов и помогают поддерживать эмоциональный тонус.

Также полезно включить в рацион продукты с триптофаном и витаминами группы В. Это рыба, индейка, орехи и молочная продукция.

Кроме того, важно соблюдать режим сна и отдыха. По возможности, следует использовать светотерапию — речь идет об использовании специальных ламп, компенсирующих нехватку дневного света. Помимо этого, терапевт посоветовала не избегать живого общения и занятий хобби.

