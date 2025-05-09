Орбан предупредил о последствиях отказа Европы от энергоносителей России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в утренней программе радиостанции Kossuth заявил, что страна не поддержит план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей.

Виктор Орбан рассказал, что решение о прекращении поставок энергоносителей из России намерены принять в парламенте Евросоюза путем голосования. Вердикт примут на основании подсчета голосов. Получается, что протест Венгрии может никак не повлиять на ситуацию.

По мнению Орбана, Еврокомиссия инициировала голосование с целью навредить Венгрии. Он напомнил, что страна не поддерживает предложение разрешить Украине стать членом Евросоюза, чем вызвала недовольство у некоторых лидеров. Единомышленники у Венгрии есть, отметил политик.

Орбан предположил, что в скором времени начнется борьба из-за возможного отказа от энергоносителей. Один из сторонников Венгрии — премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который считает инициативу самоубийственной для самой Европы.

Премьер-министр Венгрии также указал на проблемы, с которыми страна столкнется с случае отказа от сотрудничества с Россией.

«Если цены на энергоносители будут повышены из-за запрета на российский газ, то Венгрии ежегодно придется платить за них на 800 млрд форинтов (€2 млрд) больше, чем раньше», — заявил премьер-министр Венгрии Орбан.

Ранее Орбан объяснил, почему пошел на открытый конфликт с Зеленским.