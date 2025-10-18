Орбан высоко оценил шансы на установление мира на Украине после саммита в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице в соцсети высказал мнение, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине, сообщило РИА Новости.

Премьер-министр Венгрии отметил, что выбор Будапешта в качестве места проведения саммита обусловлен многолетней и последовательной мирной политикой, которую отстаивает Будапешт.

«Венгрия сегодня — та страна Европы, где есть большой шанс, что американо-российские переговоры приведут к миру. И где, возможно, могут реализоваться даже европейские точки зрения», — написал Орбан в соцсети.

Премьер-министр Венгрии заявил, что, несмотря на занятую Брюсселем позицию изоляции, его страна продолжает вести переговоры.

По информации издания, по итогам двух с половиной часового телефонного разговора в четверг Москва и Вашингтон договорились немедленно начать подготовку к новой встрече лидеров. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, провести ее предложили в Будапеште, причем эту инициативу американской стороны поддержал российский лидер.

Ранее сообщалось, что Рогов считает визит президента Украины Зеленского в США провальным.