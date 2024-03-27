Оренбург затапливает после продолжительного дождя

После продолжительного дождя, который шел на протяжении более суток, центр Оренбурга затопило, сообщает 56orb.ru .

Корреспондент редакции прошелся по улицам города и рассказал об обстановке. На одной из улиц на проезжей части образовалась настолько большая лужа, что колеса автомобилей полностью покрываются водой. В еще одном месте транспорт, попадая в огромную лужу, создает волны.

В Оренбургской области также зафиксировано усиленное таяние снега. Люди из разных населенных пунктов в социальных сетях и мессенджерах рассказывают о его последствиях. Дороги затоплены. Вода льется потоком, напоминая водопад. Многие дороги смыло. В некоторых районах вода затопила частные дворы и дома.

Жители Красноуральского сельсовета требуют ввести режим ЧС. Люди пытаются подручными средствами вычерпать воду, но пока особых результатов нет. Сельчане уверены, что без специальной техники им не справиться. Также они просят начать эвакуацию населения.

Ранее мы сообщали, что в Петрозаводске школьник по пояс провалился в лужу.