В Петрозаводске школьник по пояс провалился в лужу

Во вторник, 26 марта, в социальных сетях сообщили о том, что десятилетний мальчик упал в лужу. Он провалился по пояс. Выбраться самостоятельно ребенок не мог, сообщает karelinform.ru .

Об инциденте в Петрозаводске рассказал отец школьника. Он просил, чтобы с ним связался водитель ВАЗ 2104. Мужчина заметил ребенка, который застрял в луже и помог ему выбраться. После этого водитель довез мокрого и грязного ребенка домой.

Горожане не удивлены происшедшему. Они пишут, что в городе очень плохие дороги. На улице, где провалился ребенок, асфальтное покрытие было целостным. Недавно его раскопали рабочие.

«Лужа на всю дорогу. Люди обходят по проезжей части. Дети и пожилые люди бояться выходить на дорогу и идут по этой луже, что и приводит к таким последствиям», — пишут горожане.

Ранее мы сообщали, что в центре Городца под асфальтом обнаружили подвал неизвестной постройки. Сначала на месте поднялся асфальт. Создавалось впечатление, что под асфальтом дыра. Оно подтвердилось. Под дорожным покрытием обнаружен подвал. Приглашены археологи, которые определят, когда он был построен и кому принадлежал.

Ранее мы также сообщали, что на Рузском водохранилище работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двух собак, провалившихся под лед.