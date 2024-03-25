Оренбуржец написал стихотворение о теракте в «Крокусе»

Станислав Макаров рассказал, что приехал в Москву из Оренбурга для участия в награждении номинантов конкурса «Поэт года-2023». Мероприятие должно было состояться 23 марта в Большом концертном зале Правительства Москвы. Станислав планировал прийти на церемонию вручения наград вместе со своей двоюродной сестрой.

22 марта сестра находилась в эпицентре трагических событий в «Крокус Сити Холле». Она работает фотографом и должна была делать снимки. Женщина слышала автоматные очереди. Она сумела выбраться из здания. Ее коллега погиб.

«Вечером, узнав трагичные новости, полночи не спал. Переживания перелились в стихотворение», — рассказал Станислав.

Стихотворение Станислава называется «Крокус». Оренбуржец, как и все его земляки, скорбит из-за трагичных событий.

Ранее мы сообщали, что Тюмень скорбит по погибшим в Красногорске: в городе организовали памятный мемориал. 24 марта нескончаемым потоком приходили горожане, которые приносили цветы и игрушки. Из свечей выложили надпись: «Тюмень скорбит».