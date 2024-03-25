Тюмень скорбит по погибшим в Красногорске

В Тюмени памятный мемориал открыли на Цветном бульваре. Желающие горожане на протяжении всего дня 24 марта приносили цветы и мягкие игрушки. Из свечей выложили надпись: «Тюмень скорбит». Люди приходили почтить память погибших в «Крокус Сити Холле» целыми семьями. Они уверены, что происшедшая трагедия касается всех россиян.

«Мы все скорбим. Выражаем свои соболезнования. То, что произошло, отражается в сердцах каждого россиянина», — отметила жительница областной столицы Лариса Романова.

Горожане считают, что сейчас особенно важно объединиться всей страной и оказать помощь каждому, кто в ней нуждается. Всем пострадавшим желают здоровья. Семьям и близким погибших желают сил, чтобы пережить страшное горе. Мемориалы в честь погибших организовали в разных районах города.

Ранее мы сообщали, что обвиняемый в теракте в «Крокусе» Фаридуни 23 февраля разместил фото из столицы Турции. Он, как и остальные трое участников теракта, арестован до 22 мая. Боевикам огласили обвинение в террористическом акте. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее депутат Константин Затулин рассказал, какую цель преследовали организаторы теракта.