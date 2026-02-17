Организатор не в России? Суд поместил под стражу группу лиц за незаконное использование трафика

В Кузбассе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. В нем фигурирует организованная группа, которая незаконно эксплуатировала абонентский терминал для пропуска трафика. Оборудование использовали в преступных целях, что привело к тяжким последствиям, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

По информации ведомства, фигурантами дела стали двое молодых людей. Суд вправе избрать наказание в виде трех лет лишения свободы. В настоящее время установить личности всех участников преступной группы с целью их задержания не удалось. Предполагается, что организатор находится за пределами России. Вывод сделан на основании данных переписки участников группы.

По данным издания, сторона защиты выступала против ареста. Суд постановил, что до 12 апреля молодые люди будут находиться под стражей. Арест — мера, необходимая для дальнейшего расследования. В настоящее время постановление не вступило в законную силу.

«Эти обстоятельства вместе с тяжестью деяния, корыстным характером преступления, наличием неустановленных соучастников и результатами оперативно-разыскной деятельности суд оценил как достаточные основания полагать, что обвиняемые могут скрыться, уничтожить доказательства и воспрепятствовать расследованию», — указано в сообщении ведомства.

