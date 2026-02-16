«Врагу не пожелаю оказаться тут»: блогер-певица рассказала об аресте на 10 суток за публикацию поста

Блогер из Приморья Олеся Рожкова в своем личном блоге поделилась впечатлениями после 10-суточного административного ареста, сообщил vostokmedia.com.

Блогер рассказала, что ее поддерживала подруга. Девушка успокаивала, что 10 суток — не слишком длительный период времени. Олеся отметила, что сначала также придерживалась подобного мнения. Однако потом поняла, что находиться в СИЗО 10 суток было очень сложно.

Рожкова отметила, что ей было сложно адаптироваться к бытовыми сложностями. Атмосфера в камере, по ее мнению, была напряженной. Блогер рассказала, что старалась помогать одной женщине — делилась предметами первой необходимости и одеждой.

«Я и врагу не пожелаю оказаться тут, даже на один день! Это ужасное время в моей жизни, наверно, самое ужасное, честно. Оказаться там здоровому, чистоплотному человеку будет очень неприятно, — рассказала девушка.

Блогер заявила, что во время ареста переосмыслила свое мировоззрение. Она не хочет придерживаться взглядов, которые были раньше.

В официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы отмечено, что блогера-певицу привлекли к ответственности за публикацию в своем телеграм-канале и социальной сети «ВКонтакте» символики международного общественного движения, которое на территории России признано экстремистской организацией. На телеграм-канал девушки подписаны более 146 тыс. человек.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы от 5 февраля 2026 года Рожкова Олеся Олеговна признана виновной в совершении административного правонарушения», — отмечено в сообщении телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

