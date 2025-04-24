Организаторов браков с мертвецами ради получения квартир разоблачили в Москве

Злоумышленники сумели завладеть девятью квартирами в Москве. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, ранее судимый приезжий житель организовал в Москве преступную организацию, члены которой нашли незаконный способ завладения столичной недвижимостью. Предполагается, что злоумышленники находили квартиры, собственники которых — умершие одинокие люди преклонного возраста или граждане иностранных государств, которые не проживают на постоянной основе в России.

По информации следствия, злоумышленники разделились на две группы. Одни фиктивно заключали брак с умершим собственником недвижимости. На основании документов получали доступ к квартирам и право ими распоряжаться.

«Используя поддельные нотариальные доверенности, одна из подгрупп изготавливала договоры купли-продажи квартир иностранцев. Покупателями выступали их сообщники, которые представляли документы в государственные органы для оформления перехода права собственности на данные объекты недвижимости», — указано в телеграм-канале Ирины Волк.

По данным Ирины Волк, материальный ущерб составил около 300 млн руб. Сотрудники правоохранительных органов задержали 13 фигурантов. Предполагаемый организатор криминальной деятельности также задержан. Суд наложил на квартиры арест. Правоохранители работают над установлением всех лиц, причастных к преступной схеме. Задержанные — граждане в возрасте от 22 до 62 лет. Им предъявлены обвинения.

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