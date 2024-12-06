Организаторы новогодних утренников в Ставрополе «гарантируют трезвость артистов»

Автор объявления на Авито с самой доступной предложенной стоимостью за услуги Деда Мороза и Снегурочки в Ставрополе гарантирует «трезвость артистов» на частном мероприятии, сообщил newstracker.ru.

Редакция проанализировала стоимость услуг артистов в период новогодних праздников и пришла к мнению, что самый приемлемый вариант — 1500 руб. В объявлении указано, что Дед Мороз и Снегурочка будут развлекать юных гостей на протяжении 30 минут. Стоимость не зависит от количества детей. Автор гарантирует, что артисты не будут в свой рабочий день употреблять спиртные напитки. Предложенная игровая программа, по его словам, отличается разнообразием.

Автор предложения на Авито за 2500 руб также отметил, что артисты ведут здоровый образ жизни. Сказочные персонажи гарантируют, что прибудут на мероприятие в согласованное время. Однако за указанную цену клиент получит экспресс-поздравление. Более разнообразная программа обойдется жителям Ставрополя в 3500 руб.

Редакция также нашла предложение развлекательных услуг стоимостью 8 тыс. руб. Артисты с многолетним опытом поднимут настроение юным россиянам при помощи хоровода, танцев и песен.

«Выбор новогодних персонажей в Ставрополе достаточно широк, это позволяет найти вариант на любой бюджет и запрос. Однако, не стоит забывать, что цена не всегда является показателем качества. Важно внимательно изучить предлагаемые услуги и отзывы перед окончательным выбором», — резюмировал NewsTracker.

Ранее сообщалось, что юные россияне часто просят у Деда Мороза братиков и сестричек.