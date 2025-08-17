«Оргазм отличный!»: Бари Алибасов поделился информацией об отдыхе в Подмосковье

Бари Алибасов, которого медики приглашают пройти плановую диспансеризацию, поделился ближайшими планами и информацией о самочувствии, сообщил Mash. По данным телеграм-канала, в графике музыкального продюсера визит в больницу не предусмотрен.

78-летний Бари Алибасов рассказал Mash, что сейчас находится на даче у своего товарища в Подмосковье. В ближайшее время он собирается ходить на рыбалку. В планах также спокойный отдых, например, расслабление в гамаке на свежем воздухе. У бизнесмена появилось время поразмышлять о стратегии развития семейного бизнеса. Кафе открылось в начале лета.

По информации телеграм-канала, в ближайшее время музыкальный артист не может позволить себе длительные перелеты из-за проблем со спиной. Пройти диспансеризацию создателя групп «На-на» и «Интеграл» приглашают в московской поликлинике. Бари Алибасов рассказал, что пока не собирается навещать медиков. По мнению музыканта, у него нет проблем со здоровьем: отсутствуют жалобы на сексуальную активность и работу пищеварительной системы.

«Кушаю хорошо, какаю хорошо, оргазм отличный!» — рассказал Mash Бари Алибасов.

По информации канала, на ловлю рыбы в Подмосковье музыкальный продюсер выделил месяц.

