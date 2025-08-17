Стас Пьеха травмировался на концерте в Нижнем Новгороде

Российский певец, автор хита «На ладони линия» Стас Пьеха получил травму во время выступления на праздновании Дня города в Нижнем Новгороде. Об этом артист рассказал в своих соцсетях.

Пьеха признался, что выложился на сцене на все сто процентов, но такой эмоциональный перфоманс не прошел бесследно для его здоровья. По его словам, во время концерта он сорвал ногу и травмировал копчик. Кроме того, после такого фееричного праздника певец перестал спать по ночам.

«Максимально пытался этот праздник не испортить, а как бы еще больше дополнить собой. И прыгал, и орал, и визжал, и сорвал себе ногу, травмировал копчик. И куда мне теперь девать все это эмоциональное возбуждение? Как мне изжить из себя эти фейерверки?» — задался вопросом внук Эдиты Пьехи.

Это не первые проблемы со здоровьем у артиста. В конце зимы артист тяжело заболел на съемках шоу «Суперстар!», и последствия болезни давали о себе знать. Всю весну Пьеха мучился от проблем со здоровьем, из-за чего был вынужден отменить пару концертов.

