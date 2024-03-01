Орский маньяк, который скрылся от правосудия 12 лет назад, до сих пор не найден

Поиски орского маньяка Валерия Андреева длятся 12-й год, но установить место его нахождения сотрудники правоохранительных органов до сих пор не смогли. Периодически из разных стран мира приходят сообщения, что объявленного в международный розыск мужчину видели именно там, сообщает 56orb.ru .

Следствие считает, что в период с 2006 по 2012 год мужчина работал дальнобойщиком. Он насиловал женщин. Потом убивал и прятал тела в лесопосадках. Жертвами становились девушки в возрасте от 17 до 40 лет. Заочно его обвинили в восьми убийствах, но, возможно, их было намного больше.

Так, один из туристов утверждал, что видел орского маньяка в городе Варадеро. Он встретился с ним в отеле. Во Франции были убеждены, что в офис по вопросам мигрантов обратился именно Андреев. Эти данные не подтверждены. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что за эти годы мужчина постарел. Он мог покрасить волосы и сменить имидж.

Мужчина был задержан в 2012 году. Вину отрицал. Доказательств не было. Его отпустили. Вскоре нашли в автомобиле замытые следы крови, в гараже инструменты со следами крови. В городе предполагаемого убийцы уже не было. Предполагается, что он мог расправиться со ста женщинами.

Ранее сосед Чикатило раскрыл интернет-изданию «Подмосковье сегодня» подробности жизни рядом с маньяком.