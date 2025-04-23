Полиция задержала в Москве мужчину, стрелявшего в ребенка из травмата

На юге Москвы во вторник, 22 апреля, мужчина из травматического оружия выстрелил в девочку. Он целился в собаку, сообщает телеграм-канал РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

В результате инцидента на улице Ереванской пострадала девочка 2013 года рождения. Ее с ранением руки госпитализировали в больницу.

Полицейские уже задержали мужчину. Он пытался выстрелить в собаку, с которой гулял ребенок, по данным правоохранительных органов.

Ранее в пресс-службе правительства Воронежской области сообщили, что в результате взрыва боеприпаса в хуторе Калач Воронежской области число погибших увеличилось до двух человек.