Ошибка в приговоре: настоящие виновники аварии у лагеря выявлены на апелляции

В пресс-службе мариинского суда проинформировали, как во время апелляционного рассмотрения дела об аварийном электроснабжении детского лагеря удалось выявить настоящих виновных, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации пресс-службы, Ростехнадзор установил аварийное состояние сетей, снабжающих электроэнергией детский лагерь в Мариинске. Осенью 2025 года сотрудники выяснили, что на подстанции на протяжении нескольких лет не проводили необходимые ремонтные работы.

По данным пресс-службы, линия электропередачи несла опасность. Опоры сгнили и треснули. Провода провисали. Некоторые деревья соприкасались с высоковольтными линиями. Контролеры обратились в суд с требованием немедленно отключить опасные объекты. По их мнению, посетители лагеря находились в опасности.

В пресс-службе сообщили, что суд встал на сторону Ростехнадзора. На заседании постановили, что деятельность комитета по эксплуатации сетей будет прекращена сроком на три месяца. Виновником ситуации назвали городской комитет по управлению имуществом. Однако в ходе апелляции выяснили, что аварийные линии и подстанция никогда не обслуживались указанным комитетом.

«Мариинский городской суд Кемеровской области по итогам повторного рассмотрения прекратил производство по делу в отношении Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа в связи с отсутствием состава административного правонарушения», — сообщила пресс-служба мариинского суда.

